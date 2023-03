Educação de Maricá divulga novo edital com vagas para assistentes de alfabetização voluntários

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, lançou nesta quinta-feira (16/03) o novo edital do Processo Seletivo Simplificado do programa Tempo de Aprender para assistentes de alfabetização voluntários. As inscrições para o projeto vinculado ao Ministério da Educação começam na segunda-feira (20/03) e acontecem até o dia 27/03 por meio do link https://proxy.link.app/198886819888/forms.gle/EBwRp1cX6QPD1rSY8.

O número de vagas será correspondente ao número de turmas em que houver a adesão em cada unidade escolar da rede. Poderão participar do processo seletivo candidatos com curso normal completo (Nível Médio – Formação de Professores), estudantes de graduação em Pedagogia ou com curso superior em Pedagogia.

De acordo com o edital, o assistente de alfabetização atuará no apoio ao professor alfabetizador das unidades escolares, com 5h semanais por turma, com um ressarcimento de despesas com transporte e alimentação no valor de R$150,00 mensais por turma. Os atendimentos de cada assistente às escolas não podem ultrapassar 40 horas semanais.

Entre as atribuições do assistente de alfabetização estão: auxiliar o professor alfabetizador nas atividades estabelecidas e planejadas por ele, acompanhar o desempenho escolar dos alunos, elaborar relatório dos conteúdos e atividades realizadas mensalmente, cumprir com responsabilidade, urbanidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto ao programa, realizar as formações indicadas pelo MEC, entre outras.

A seleção destina-se ao preenchimento das vagas no município de Maricá, já distribuídas nas escolas da rede, mediante o cadastramento do processo de adesão no Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) alfabetização, via Sistema de Gestão de Programas de Alfabetização (SISALFA).

Todos os detalhes sobre a seleção podem ser consultados no Edital n° 02/2023, disponível no Jornal Oficial de Maricá (JOM) nº 1427, página 5, publicado no site da Prefeitura no dia 13 de março e disponível no link: www.marica.rj.gov.br/jom/ed-1427.

Tempo de Aprender é um programa de alfabetização abrangente, cujo propósito é melhorar a qualidade da alfabetização em todas as escolas públicas do país, com vistas a fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização, em suas turmas de Pré-escola II, 1º e 2º anos do ensino fundamental.