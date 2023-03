Ubuntu Esporte Clube estreia nesta sexta no Sportv; Nei Lopes é o convidado da noite

Nesta sexta-feira (17), o Podcast Ubuntu Esporte Clube, que vai ao ar quinzenalmente no site do globo esporte e nas plataformas digitais como Deezer e Spotify, será exibido pela primeira no canal Sportv, às 23h, logo após o 'Troca de Passes'. O convidado da noite é o cantor, compositor, escritor e estudioso das culturas africanas, Nei Lopes, que comemora 50 anos de carreira.

O programa, criado por jornalistas esportivos pretos da Globo, sempre aborda temas que giram em torno do esporte e da representavidade, com entrevistados e entrevistadores pretos.

História

O Podcast Ubuntu Esporte Clube foi fundado em 2020, durante a pandemia do coronavírus e surgiu da ideia de jornalistas pretos do esporte da Globo, Rafaelle Seraphim, Diego Moraes, Marcos Luca Valentim, Pedro Moreno e Thales Ramos, de fazer um programa de entrevistas afrocentrado.

Logo no início da pandemia, o debate racial estava inflamado por conta do caso George Floyd. Com isso, a demanda de pessoas pretas debatendo sobre o racismo, na tv e em diversos espaços, aumentou. O jornalista e fundador do programa, Thales Ramos, conta um pouco sobre o início e o atual momento do Ubuntu.

"Partimos desse incômodo sobre a necessidade do debate racial, para criar o podcast lá dentro da estrutura do esporte. Agora a intenção é que alguns podcasts participem da programação do SporTV, e o Ubuntu é um deles", conta o jornalista.

Thales também afirma que essa nova fase é uma enorme conquista.

"Estamos ampliando nossa mensagem e teremos um alcance maior, onde teremos uma resposta muito boa principalmente da comunidade negra. Já tiveram pessoas usando o nosso podcast em aulas de história, em tese de monografia, então o sentimento é alegria por essa mensagem reverberar para um público muito maior. Foguete não dá ré", concluiu Thales.

O Ubuntu tem uma página no Instagram onde o público pode obter maiores informações e ficar por dentro de todas as novidades.