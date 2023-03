Bancos anunciam suspensão das linhas de crédito consignado para aposentados do INSS

Os bancos afirmam que não tem condições de pagarem os custos de captação de clientes com as novas taxas determinadas pelo órgão ligado ao Ministério da Previdência - Foto: Reprodução

Os bancos afirmam que não tem condições de pagarem os custos de captação de clientes com as novas taxas determinadas pelo órgão ligado ao Ministério da Previdência - Foto: Reprodução

Após o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) reduzir as taxas máximas de juros dessa modalidade de 2,14% para 1,70%, instituições financeiras como Bradesco, Itaú, Pagbank, Daycoval e PAN anunciaram a suspensão das linhas de crédito consignado para aposentados do INSS.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos afirmam que não tem condições de pagarem os custos de captação de clientes com as novas taxas determinadas pelo órgão ligado ao Ministério da Previdência.

89% do consignado de aposentados do INSS é concedido por bancos privados. Caixa e Banco do Brasil atuam em 11% e já cobravam taxas acima dos 1,70% definidos como teto na última segunda-feira (13).

O Palácio do Planalto viu a decisão do CNPS como mais uma medida tomada sem passar pelo núcleo do governo. Na terça-feira (14), o presidente Lula repreendeu ministros e integrantes do governo que tomam decisões sem consultar a Casa Civil.

O Ministério da Fazenda alertou a Previdência Social, antes da reunião de segunda, de que a decisão iria ser um tiro no pé, pois ao invés de ampliar a oferta de crédito, iria reduzir as linhas do consignado.