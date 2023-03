Excesso de lixo na rua dificulta a vida de moradores da Trindade

Esse último mês não têm sido fácil para a gonçalense Fatima Mello, moradora da Rua Itaocara, em Trindade. Após a frente da sua casa ter sido bloqueada pelo excesso de lixo, a diarista de 56 anos usou as redes sociais para pedir socorro. Ela alega que o cheiro desagradável e o acúmulo de entulhos não só atrapalham o sono dos moradores, como dificultam a passagem pelo local.

Fatima vive nesta rua há mais de 30 anos e, segundo ela, esse problema de lixo começou a cerca de um mês, quando um terreno ao lado foi abandonado na área. Depois disso, a quantidade de lixo só cresceu, até percorrer toda a rua. Além dos escombros, os moradores também reclamam do acúmulo de animais mortos, que ainda não foram retirados.

Ela chegou a entrar em contato com a Prefeitura de São Gonçalo, pedindo que alguma medida fosse tomada, mas nada foi feito. "Por isso que eu estou implorando por socorro. A minha filha foi parar na Upa hoje devido o cheiro de fumaça que teve ontem. Os meus netos também não dormiram. Então estamos indignados, por que ninguém faz nada para resolver o problema", contou.

Em resposta às denuncias da moradora, a Prefeitura lamentou o ocorrido e pediu para que a solicitação fosse enviada através do aplicativo digital Colab. Fatima comentou que também fez uma reclamação à Secretaria de Meio Ambiente e eles afirmaram que iriam notificar o dono do terreno. No entanto, segundo ela, nada foi feito nesse período.

O jornal O SÃO GONÇALO entrou em contato com a Prefeitura de São Gonçalo pedindo um pronunciamento oficial, mas até o momento de finalização desta matéria, não houve nenhuma resposta.

