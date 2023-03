Guarda Municipal de Maricá terá nova carteira de identidade funcional

A Prefeitura de Maricá criou a nova cédula de identidade funcional para os agentes da Guarda Municipal de Maricá. O documento, que terá validade em todo território nacional, foi instituído após publicação no Jornal Oficial de Maricá de quarta-feira (15) do decreto n° 1.019 assinado pelo prefeito Fabiano Horta.

O documento terá as seguintes informações: nome, graduação, matrícula, admissão, data de expedição, números da carteira de identidade (RG), cadastro de pessoas físicas (CPF), situação funcional, tipo sanguíneo, data de nascimento, naturalidade e filiação. A Secretaria de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional de Maricá (Seop) regulamentará o modelo da carteira de identidade funcional da GM-MARICÁ, suas características, especificidades e as hipóteses de expedição, recolhimento e inutilização.

O secretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional, Julio Cesar Veras, ressaltou a importância do novo documento na valorização do agente, pois a cédula terá validade em todo território nacional como acontece com as demais forças de segurança.

“Estamos em um processo contínuo de profissionalização da Guarda Municipal, incluindo área de ensino, operacional, inteligência e valorização profissional. A carteira de identidade funcional é de extrema importância para que o profissional se sinta valorizado e com sentimento de pertencimento à instituição. Essa é mais uma conquista para os profissionais que contribuem para a segurança do município”, destacou.