UNIVERSO abre exame de bolsas para cursos presenciais em Niterói e São Gonçalo

A Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO) realiza, neste domingo (19), uma prova on-line para a concessão de bolsas de estudo para o ingresso no primeiro semestre deste ano em todos os cursos presenciais nas unidades Niterói e São Gonçalo. O resultado dos exames serão divulgados até a próxima quarta-feira (22).

Com o objetivo de democratizar a educação e facilitar a inclusão social com base no perfil socioeconômico do candidato, o Programa de Bolsas Assistenciais para Jovens (alunos) Talentosos Hipossuficientes concede descontos até o final do curso, de até 100%, de acordo com a classificação final do aluno na prova. Esse modelo não cria dívidas para os estudantes depois de formados.

A prova é composta por uma redação e 10 perguntas objetivas. Os conteúdos dos exames de bolsas são referentes ao nível médio do ensino brasileiro: Linguagens; Códigos e suas tecnologias; Ciências da natureza; Matemática e suas tecnologias; Ciências humanas e suas tecnologias; Redação com tema específico por área voltado para a atualidade.

"A gente deseja ofertar vagas nos mais variados cursos da universidade para todos os alunos que desejam ingressar no ensino superior, e com a oportunidade de já começar a estudar neste semestre. É mais uma possibilidade para que o candidato não perca a chance de realizar seu sonho de fazer uma faculdade que vai colocá-lo no mercado de trabalho e gerar oportunidades profissionais", afirma o coordenador de curso da UNIVERSO, Anderson Freire.

A prova é composta por uma redação e 10 perguntas objetivas | Foto: Filipe Aguiar

CONFIRA O PASSO A PASSO DE COMO FAZER A PROVA ON-LINE DO EXAME DE BOLSAS:

– Se inscrever através do site www.universo.edu.br

– Aguardar o link que será enviado por e-mail em até 24hrs após a inscrição.

– Acessar o link enviado por e-mail ou colocar os seus dados em “Sou Candidato” no site www.universo.edu.br

– Você terá 3 horas para realizar a prova.

– Aguardar o resultado.

PASSO A PASSO PARA A ANÁLISE SOCIOÊCONOMICA

– Preencher o formulário socieconômico on-line para que o seu desconto seja concedido.

– Digitalizar os seguintes documentos para comprovação de renda:

CPF e RG do candidato;

Cópia do CPF e RG do grupo familiar (para comprovar membros do grupo);

Certidões de nascimento ou casamento;

Comprovante de Residência em nome do candidato ou responsável;

Comprovante de renda (Grupo Familiar);

Comprovar as despesas declaradas no formulário;

Cópia da CTPS (no caso de estar desempregado ou for autônomo).

Obs: Os documentos acima podem estar no nome do candidato ou de alguém responsável-família desde que o candidato more com ele.

PASSO A PASSO PARA MATRÍCULA ON-LINE DO CANDIDATO APROVADO NO PROCESSO SELETIVO

1.1. Verificar sua aprovação on-line em “Sou Candidato”;

1.2. Realizar o pagamento do boleto de matrícula;

1.3. Digitalizar os seguintes documentos:

– Uma foto sua;

– Carteira de Identidade;

– Certificado, Diploma ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, com publicação no Diário Oficial ou Registro da Secretaria de Educação;

– CPF (menores de 18 anos, o responsável também assinará o contrato com a apresentação do CPF);

– Comprovante de residência;

1.4. Assinar o contrato on-line

1.5 Entregar posteriormente os demais documentos na secretária do campus:

– Certidão de Nascimento ou Casamento;

– Certificado de Serviço Militar;

– Título de Eleitor;

– Atestado médico, para os candidatos do curso de Educação Física.

Sobre o Exame de Bolsas:

Quem pode se inscrever?

Poderão se inscrever:

1 – Candidatos ingressantes que desejam realizar cursos de Graduação na modalidade Presencial oferecidos para o Vestibular 1/2023 da Universo.

2 – Candidatos que desejam cursar uma 2ª graduação na modalidade presencial (reingresso/ portador de diploma para os cursos previstos no edital do Processo Seletivo de 2023/1).3 – Candidatos que desejam ingressar por transferência externa para os cursos presenciais constantes no edital do processo seletivo de 2023/1.

4 – Candidatos aprovados em alguma prova do Exame de Bolsas 2023/1 não poderão realizar a prova novamente para o mesmo período.

5 – Candidatos faltosos e reprovados nos Exames de Bolsas anteriores poderão se inscrever novamente.

O que garante o Exame de Bolsas?

Receber desconto na mensalidade até o final do curso de acordo com a classificação final obtida no Processo Seletivo – Exame de Bolsas.

Cabe ressaltar que para classificação final, o resultado da prova será correlacionado com a análise do perfil socioeconômico do candidato demonstrado através dos documentos digitalizados.

A percentagem de desconto (Bolsa) a ser concedido será válido, exclusivamente, para o curso e turno escolhido pelo candidato no ato da sua inscrição. Eventuais mudanças de curso e/ou turno implicarão em reanálise do processo do candidato, sem garantia de concessão do mesmo desconto.

*Qualquer alteração quanto ao Exame de Bolsas será comunicada pela Direção do Campus aos candidatos inscritos.

NOTA: Este regulamento é parte integrante do Programa de Bolsas Assistenciais para Jovens (alunos) Talentosos Hipossuficientes e compõem o mesmo os seguintes formulários ou documentos, (1) a FICHA, (2) a CARTILHA e (3) os PRÉ-REQUISITOS.

Para maiores esclarecimentos o candidato poderá fazer contato em seu campus: WhatsApp: 0800 25 72722.