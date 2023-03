Partage São Gonçalo promove o primeiro Baile Charme do ano

O Baile Charme está de volta ao Partage Shopping. O tradicional evento da cena carioca vai reunir os charmeiros de plantão de todas as partes do Rio de Janeiro para curtir o melhor da black music, neste domingo (19). O baile promete fazer todo mundo dançar ao som de clássicos e os maiores sucessos do charme.

O evento gratuito será no Jardim, das 16h30 às 22h, e tem como objetivo valorizar a cultura e identidade negra. Os DJs Paulão, JP Shine Black, Roberto DJ e DJ Cleber convidado, que são reconhecidos no âmbito musical, vão comandar as carrapetas apresentando um setlist animado e contagiante.

O evento relembra uma época em que os passinhos sincronizados, criados por grupos cheios de swing, eram a febre dos bailes nas noites dançantes do Rio. Todos os visitantes são convidados a dançar os clássicos e atuais passos do charme. Os clientes ainda poderão aproveitar as mais variadas opções de gastronomia e bebidas geladas que os restaurantes e quiosques do shopping oferecem.

Serviço:

Baile Charme - Partage Shopping

Quando: 19 de março (domingo)

Horário: 16h30 às 22h

Local: Jardim

Mais informações https://www.partageshoppingsaogoncalo.com.br/ ou @partagesaogoncalo

O Partage Shopping fica na Avenida Presidente Kennedy, 425 - Centro, São Gonçalo

Evento gratuito