'Pirâmide'? Bombeiro do DF namorou e deu golpe em 18 mulheres ao mesmo tempo

Um terceiro-sargento bombeiro do Distrito Federal do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) está sendo acusado de estelionato amoroso por 18 mulheres com quem manteve relacionamento. Pelo menos cinco ocorrências já foram registradas na Polícia Civil do DF (PCDF). Todas apontam que o militar chegou a noivar com seis mulheres em um ano.

O sargento, Raphael Martins Zille Ferreira, 38 anos, está sendo investigado em uma das ocorrências policiais registrada por uma vítima, que teria se relacionado com ele por cinco anos e teria uma filha dele.

Zille desenvolveu um esquema de pirâmide com o dinheiro das vítimas. Por vezes pedia valores em espécie ou presentes para uma das mulheres e, em seguida, o militar repassava para outra, e assim por diante.

Segundo uma das namoradas, em uma ocasião ela deu de presente ao sargento dois smartwatches, que, depois, descobriu que eram presentes para uma outra namorada. De presentes à jantares em restaurantes caros e até a construção da sua casa, tudo era bancado pelas mulheres.

O bombeiro participava de eventos familiares com cada uma das vítimas, viajava com elas e ainda encontrava tempo de marcar presença nos finais de semana com cada uma das vítimas.

De acordo com o Metrópoles, o sargento tem 6 filhos com 6 mulheres diferentes, tendo reconhecido apenas um. A investigação do caso corre na Delegacia Especial de Atendimento a Mulher (Deam), no Distrito Federal, onde cinco vítimas registraram ocorrência e foram ouvidas.