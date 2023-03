Bradesco leiloa 87 imóveis em todo Brasil, com lances a partir de R$ 15 mil

O Bradesco, em parceria com a Mega Leilões, realizará neste mês de março três leilões de imóveis residenciais e comerciais, nos dias 22 e 24, às 14h e nos dias 27 e 30, às 15h, com Fernando Cerello, leiloeiro oficial, pelo site da Mega Leilões. Serão ofertados 87 imóveis entre apartamentos, casas, terrenos, áreas rurais, chácara, prédios comerciais, sala e loja comerciais, localizados em diversos estados.

Dia 22, às 14h: serão leiloados 57 imóveis localizados no Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Os lances mínimos variam de R$ 15 mil a R$ 580 mil. Destaques: 3 flats na Vila Mariana, na Capital de São Paulo, com lance mínimo de R$ 144 mil (cada) e uma casa no bairro Interlagos, em Vila Velha – ES, com lance mínimo de R$ 580 mil.

Dia 24, às 14h: serão leiloados 2 imóveis, localizados em São Paulo e Sergipe. Os lances mínimos variam de R$ 2,9 MM a R$ 11,9 MM. O imóvel da cidade de São Paulo está localizado no Bairro Santa Efigênia e possui as seguintes áreas: 2.241 m2 de terreno e 2.338 m2 de construção, com lance mínimo de R$ 11,9 MM. O Imóvel da cidade de Aracaju, está localizado no Centro e possui as seguintes áreas: 2.402 m2 de terreno e 1.109 m2 de construção, com lance mínimo de R$ 2,9 MM. Os Imóveis encontram-se desocupados e com vigilância no local.

Pagamento facilitado para os leilões dos dias 22 e 24 às 14h

O Bradesco facilita o pagamento dos lances, que poderão ser à vista, com 10% de desconto ou parcelado (exceto os lotes nºs 43, 47 e 48 do leilão do dia 22) em 12 vezes com sinal de 25%. Para imóveis com valor superior a R$ 100 mil, existe uma condição de pagamento especial com sinal de 30% e o saldo em 36 ou 48 parcelas mensais e consecutivas, com juros de 12% a.a (tabela price) + IGP-M (se positivo).

Dias 27 e 30, às 15h – Leilões (1º e 2º) da Alienação Fiduciária: serão leiloados 28 imóveis localizados no Amazonas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. A maioria dos lances mínimos, no 2º leilão, são bem atrativos e variam de R$ 157 mil a R$ 1,5 MM. Destaques: Apartamento no Catumbi, na Capital paulista, com lance mínimo de R$ 296 mil e Apartamento no bairro Santa Rosa, em Niterói - RJ, com lance mínimo de R$ 551 mil. Pagamento somente à vista.

As informações sobre os eventos estão disponíveis no site oficial da Mega Leilões – https://www.megaleiloes.com.br/. Para participar é necessário fazer um cadastro no site da Mega Leilões, ler atentamente a descrição do lote desejado, o edital e habilitar-se.

SERVIÇO

Leilão de imóveis residenciais e comerciais Bradesco

Data: 22/03

Horário: 14h

Local: https://www.megaleiloes.com.br/ML24547

Quantidade: 57

Pagamento: À vista com 10% desconto ou parcelamento.

Leilão de imóveis comerciais

Data: 24/03

Horário: 14h

Local: https://www.megaleiloes.com.br/ML24511

Quantidade: 02

Pagamento: À vista com 10% desconto ou parcelamento.

Leilão de Alienação Fiduciária (1º e 2º) - imóveis residenciais e comerciais

Data: 27 e 30/03

Horário: 15h

Local: https://www.megaleiloes.com.br/ML24462

Quantidade: 28

Pagamento: Somente à vista, sem desconto.