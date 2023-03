Receita Federal e Polícia Civil/RJ apreendem carregadores de fuzil em Duque de Caxias

Os carregadores, com capacidade para duzentos cartuchos cada, foram encontrados em uma encomenda postal enviada por uma empresa do Paraná - Foto: Divulgação

Os carregadores, com capacidade para duzentos cartuchos cada, foram encontrados em uma encomenda postal enviada por uma empresa do Paraná - Foto: Divulgação

A Receita Federal e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro apreenderam hoje (15/3) dois carregadores de fuzil AR-15 no Centro de Distribuição dos Correios de Campos Elísios em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Os carregadores, com capacidade para duzentos cartuchos cada, foram encontrados em uma encomenda postal enviada por uma empresa do Paraná para uma pessoa física em Piabetá, bairro de Magé.

O material foi avaliado em R$ 11.500,00 e levado para a Cidade da Polícia. Os responsáveis pela venda dos carregadores responderão pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo, partes, acessórios e componentes.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) e pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) da Polícia Civil/RJ.

É importante ressaltar que desde 1º de janeiro de 2023 o comércio de peças e acessórios de arma de fogo está suspenso, conforme determinação contida em Decreto Presidencial.