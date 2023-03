Prefeitura de Maricá abre 873 vagas para cursos nas áreas de cinema, games e carnaval

Há oportunidades para negros e pardos, participantes dos programas sociais e pessoas com deficiência, sendo todas exclusivamente para os moradores do município - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá abre 873 vagas, a partir desta quarta-feira (15/03), para cursos e oficinas gratuitas nas áreas de cinema, games e carnaval. As aulas serão realizadas na Incubadora de Inovação Social de Cultura, espaço com salas de games, edição, digital, estúdio de gravação e local interativo para a realização de coworking. Há oportunidades para negros e pardos, participantes dos programas sociais e pessoas com deficiência, sendo todas exclusivamente para os moradores do município. A iniciativa é do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) em parceria com a Secretaria de Cultura e o Instituto Brasil Social (IBS).

São seis cursos na área de cinema (Assistente de Direção, Fotografia para cinema e vídeo, Edição para cinema e vídeo, Roteiros para obras audiovisuais, Produção de cinema e Direção de Artes) e três de games (Programação Blueprints, Montagem e composição de cenários e de Render e iluminação). Em parceria com a Escola de Samba Pimpolhos da Grande Rio e com o bloco Ilê Aiyê também são oferecidas 11 oficinas de capacitação para a formação dos desenvolvedores no setor carnavalesco e o aprimoramento da cultura do Carnaval em Maricá.

Do total de vagas, 348 são para os 13 cursos de cinema e games, com carga horária variando entre 60 e 360 horas/aula. O pré-requisito é ter concluído o Ensino Fundamental II. Também são oferecidas 525 oportunidades para crianças, jovens e adultos, focadas na formação dos desenvolvedores no setor carnavalesco, em oficinas de canto e composição, cavaquinho, mestre-sala e porta-bandeira, entre outras, com carga horária entre 50 e 160 horas/aula. As oficinas são para jovens de 10 a 17 anos que tenham concluído o Ensino Fundamental I. Já para fazer um dos cursos de qualificação profissional do eixo, é necessário ser maior de 16 anos de idade e ter Ensino Fundamental II completo.

”A Incubadora de Inovação Social é a oportunidade de despertar nas pessoas a criação de empreendedorismo cultural e a capacitação para o desenvolvimento de projetos no setor”, destaca o diretor de Tecnologia do ICTIM, Marcio Campos. Para Mariana Figueiredo, gerente geral do projeto, a Incubadora de Inovação Social em Cultura apresenta-se como um mecanismo para a produção de movimentos criativos, agregando ao município projetos com forte impacto e o desenvolvimento do setor, por meio da oferta de oportunidades de estágios, empregos e projeção de novos negócios e startups.

"A Incubadora de Inovação Social em Cultura, ao unir cinema, games e carnaval torna-se um espaço completo que pensa como uma grande produtora. Todos que desejarem fazer parte deste espaço terão oportunidades para crescerem profissionalmente e construírem suas carreiras com projetos inovadores", reforça Mariana.

Inscrições pelo site da Incubadora

As inscrições para os cursos e oficinas da Incubadora de Inovação Social em Cultura podem ser feitas pelo site www.incubacultura.org.br e iniciaram nesta quarta-feira (15/03) e vão até às 23h59 de domingo (19/03). Para se inscrever é necessário possuir CPF e residir em Maricá. No dia 20 de março será realizado o sorteio para seleção dos candidatos e sua divulgação, por meio do site. A matrícula deve ser realizada na sede da Incubadora, nos dias 21 e 22 março.

As aulas dos cursos e oficinas serão ministradas presencialmente na sede, localizada na Rua Álvares de Castro, 699, no Centro. Já as oficinas e cursos do eixo Carnaval serão em dois locais: na Quadra da Escola de Samba União de Maricá (Rodovia Amaral Peixoto, km 29, próximo à sede da Defesa Civil) e no Centro de Qualificação Profissional do Condado (Rodovia Amaral Peixoto, km 27,5).

Incubadora Social de Cultura

A Incubadora disponibilizará aos desenvolvedores um novo olhar sobre a formação e qualificação profissional, unindo, de maneira dinâmica, o estudo profundo de conceitos teóricos e uma imersão prática que garante experiências únicas ao vivenciar o cotidiano de produções profissionais, enquanto ainda estão realizando os cursos e oficinas.

"Projetos como esse possibilitam a construção do empreendedorismo, sustentabilidade e inovação da tecnologia social. Maricá é uma cidade que pensa nisso”, afirma o presidente do Instituto Brasil Social, Rosalvo Costa. Mais informações sobre as oportunidades oferecidas, formas de inscrição e pré-requisitos estão disponíveis no site www.incubacultura.org.br ou com a equipe da Incubadora de Inovação Social em Cultura pelo número de telefone (21) 98352-5963 ou do e-mail contato@incubacultura.org.br.

Serviço

Cursos oferecidos

Incubadora de Inovação Social em Cultura

Cinema

Assistente de Direção;

Fotografia para Cinema e Vídeo;

Edição para Cinema e Vídeo;

Roteiros para Obras Audiovisuais;

Produção de Cinema;

Direção de Artes para Projetos Audiovisuais;

Cinema e Psicologia;

Dramaturgia Cinematográfica;

Direção de Artes para Cinema;

Roteiro Cinematográfico.

Game

Programação Blueprint;

Montagem e composição de cenários;

Render e iluminação.

Carnaval

Pimpolhos da Grande Rio

Oficina de Canto e Composição;

Oficina de Percussão;

Oficina de Cavaquinho;

Oficina de Mestre-Sala e Porta-Bandeira;

Curso de Criação e Produção de Alegorias;

Curso de Criação e Produção de Fantasias;

Cursos de Danças do Carnaval.

Ilê Aiyê

Curso de Produtor Artístico Cultural;

Oficina de Dança Afro - Método Ilê Aiyê;

Oficina Método Percussivo do Ilê Aiyê;

Oficina de Cidadania e Relações de Empreendedorismo Social;

Oficina de Toques Sagrados - Método Ilê Aiyê.

Cronograma - Cinema e Game

Inscrições: 15 de março (a partir das 13h) até as 23h59 do dia 19 de março

Realização do sorteio: 20 de março

Divulgação do sorteio: a partir das 14h do dia 20 de março

Período de matrícula dos sorteados: 21 e 22 de março

Verificação de disponibilidade das vagas: 22 de março, a partir das 20h, através do site da Incubadora

Matrícula das vagas remanescentes: 23 e 24 de março

Início das atividades: previstopara o dia 27 de março.

Cronograma - Carnaval

Inscrições: 15 de março (a partir das 13h) até as 23h59 do dia 19 de março;

Realização do sorteio: 20 de março;

Divulgação do sorteio: a partir das 17h do dia 20 de março;

Período de matrícula dos sorteados: 21 e 22 de março;

Verificação de disponibilidade de vagas: 23 de março;

Matrícula para vagas remanescentes: 24 de março;

Início das atividades: previsto para o dia 27 de março