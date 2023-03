PM recebe autorização judicial para plantar maconha medicinal em casa

Um policial militar que sofre com síndrome do pânico e depressão recebeu autorização judicial para o plantio de maconha com fins medicinais. Ele afirma que o uso do óleo de CBD (Canabidiol, substância derivada da Cannabis) trouxe benefícios para sua saúde.

O PM precisou esperar dois anos até ter o aval da Justiça. Ele gastava cerca de R$ 1,5 mil por mês para comprar o CBD de associações de pacientes. O cultivo de Cannabis, que obteve um habeas corpus específico, é limitado e fiscalizado.

A ciência avança nos estudos sobre o auxílio do óleo de Cannabis para doenças como epilepsia, autismo, depressão e dores crônicas. A Kaya Mind, empresa que estuda o mercado, aponta que 187.500 brasileiros fazem uso terapêutico de derivados da planta.