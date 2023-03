Maricá recebe campanha de doação de sangue do Hemorio neste sábado

Maricá recebe, no próximo sábado (18/03), uma campanha de coleta de sangue em parceria com o Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti, o Hemorio. Das 10h às 15h, moradores da região poderão doar no Centro Educacional Municipal (CEM) Joana Benedicta Rangel, Centro da cidade.

A ação prevê a coleta de 120 bolsas de sangue. Os cadastros para a doação serão feitos diretamente no local, por ordem de chegada. Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, peso acima de 50 kg, estar alimentado e apresentar um documento original ou autenticado com foto. Pessoas com 16 e 17 anos que desejam participar, deverão apresentar autorização assinada pelo responsável, disponível no link.

Pessoas com doenças transmissíveis pelo sangue, como Aids, hepatite, sífilis e doença de chagas, não podem doar, assim como grávidas e lactantes.

Serviço:

- Data: 18/03 (sábado)



- Horário: 10h às 15h

- Local: CEM Joana Benedicta Rangel (Avenida Nossa Senhora do Amparo, 240, Centro)

- Mais informações, entre em contato com o Disque Sangue 0800-282-0708.