Fiocruz realiza campanha para doação de leite materno no Rio

A queda brusca no estoque do Banco de Leite Humano (BLH) levou a Fiocruz a realizar uma campanha para alimentar bebês prematuros e/ou de baixo peso internados nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatais (UTIs Neonatais).

De acordo com a Fiocruz, um litro de leite doado por lactantes pode alimentar até dez recém-nascidos por dia e se faz bastante necessária para os bebês, que não podem ser amamentados pelas mães por conta de suas condições de saúde.

A queda costuma acontecer no período de dezembro a fevereiro, já que devido às festividades de fim de ano e às férias muitas doadoras viajam. Porém, o abastecimento das UTIs acontecem durante todo o ano, mesmo em período de baixas doações.

A coordenadora do BLH, Danielle Aparecida Silva explica que a doação é importante para a mãe do prematuro, pois com a certeza que seu filho está recebendo o melhor alimento isso a deixa mais tranquila e facilita o processo de produção de leite para o seu próprio bebê.

Para as mulheres que desejam realizar a doação, é necessário produzir volume de leite maior do que seu próprio filho precisa, ter boa condição de saúde e não tomar medicamentos contraindicados com a amamentação. Ela também precisa ter em mãos os últimos exames do Pré-Natal. Após isso, é necessário entrar em contato com o banco de leite através do telefone 0800 026 8877 ou no próprio local de doação.

A coleta é feita no Centro de Referência Nacional para Bancos de Leite Humano, localizado no Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), na Avenida Rui Barbosa, 716, no Flamengo, Zona Sul do Rio.