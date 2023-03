Família busca por mulher desaparecida em Cachoeiras de Macacu

Marli Conceição, de 58 anos, está sendo procurada por seus familiares. A mulher saiu de casa no início da tarde da útima sexta-feira (10), no bairro Boa Vista, em Cachoeiras de Macacu. A última informação do paradeiro de Marli foi dada por moradores do bairro, que viram a mulher em uma rua pouco movimentada da região, próxima a cachoeiras, aparentemente desorientada.

Segundo Cleitian Reis, uma sobrinha de Marli, ela toma remédios para um problema psicológico e estava com os medicamentos em dia quando sumiu. Uma das principais preocupações da família é ela estar sem tomar seus remédios e, por isso, estar na rua em estado de desorientação mental. Ela já está desaparecida há 5 dias.

"Ela não tem o costume de sair assim e não retornar, nunca havia sumido antes. Estamos vasculhando todos os locais possíveis", conta a sobrinha.

Marli saiu de casa com uma saia jeans e uma blusa amarela alaranjada, na tarde da última sexta-feira.

Qualquer informação que leve ao paradeiro de Marli pode ser enviada aos números: (21) 98253-5752 e (21) 99605-4392 -- Cleitian.