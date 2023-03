Postos de reforço para cadastramento da Tarifa Social no metrô começam nesta quarta (15)

Começa nesta quarta-feira (15) a força-tarefa para o cadastro de passageiros do metrô no Bilhete Único Intermunicipal (BUI), que dará direito à tarifa social no valor de R$ 5. O reajuste da tarifa entra em vigor no dia 12 de abril, e a passagem custará R$ 6,90.

Ao todo serão 125 posições de atendimento espalhadas por 10 estações do metrô, além das 18 lojas Riocard Mais no estado, que já realizam o cadastramento. O primeiro posto de reforço a ser inaugurado será na estação Carioca, que concentrará o maior número de posições de atendimento. Já na quinta-feira (16), será a vez da estação Maracanã. Ao longo da próxima semana, outros oito postos serão abertos, até que a capacidade de 12 mil atendimentos diários seja atingida.

“Estamos preparados para atender todos os passageiros que se adequarem às regras do BUI, e a operação será monitorada diariamente para fazer algum ajuste que seja necessário. A equipe recebeu reforço de pessoal, e iremos trabalhar com o dobro de pessoas que atuaram na operação da tarifa social do trem”, revela Melissa Sartori, porta-voz da ação conjunta.

Nos postos das estações Carioca e Maracanã, os clientes podem fazer o cadastramento do BUI ou ainda reativá-lo, caso de quem se encontra com o benefício bloqueado. Os demais postos funcionarão para cadastramento do BUI. Vale ressaltar que também é possível habilitar o BUI pela internet. “Observamos que, no cadastro da tarifa social do trem, a maioria dos cadastros foi realizada por meio do site. A navegação foi aperfeiçoada para atender melhor os que preferem se cadastrar pela internet”, afirma Melissa.

Com a implementação da Tarifa Social no metrô, Governo do estado, MetrôRio e Riocard Mais fazem um chamado aos passageiros para que ativem o Bilhete Único Intermunicipal (BUI) e evitem filas de última hora. Não há prazo para o cadastramento, no entanto o valor de R$ 5 só estará disponível após a habilitação do benefício, uma vez que o BUI vai complementar a diferença de tarifa.

Para ter direito ao desconto da Tarifa Social, é preciso atender aos seguintes requisitos: ter entre 5 e 64 anos; ganho mensal até R$ 7.507,49; e possuir um cartão Riocard Mais habilitado no Bilhete Único Intermunicipal e vinculado ao próprio CPF. Quem trabalha sem carteira assinada ou não possui renda também tem direito ao benefício.

SERVIÇO:

POSTOS EXTRAS NAS ESTAÇÕES

Carioca - a partir de 15/03 (7h às 19h)

Maracanã - a partir de 16/03 (7h às 19h)

Siqueira Campos - a partir de 20/03 (10h às 19h)

Jardim Oceânico - a partir de 20/03 (10h às 19h)

Pavuna - a partir de 21/03 (10h às 19h)

Coelho Neto - a partir de 21/03 (10h às 19h)

Irajá - a partir de 21/03 (10h às 19h)

Saens Peña - a partir de 22/03 (10h às 19h)

São Conrado - a partir de 22/03 (10h às 19h)

Botafogo - a partir de 23/03 (10h às 19h)

TARIFA SOCIAL NO METRÔ

Ter um cartão Riocard Mais habilitado no BUI é exigência para acesso à tarifa social de R$ 5 no metrô do Rio de Janeiro, que passa a valer no dia 12 de abril.

Como cadastrar o benefício do Bilhete Único Intermunicipal (BUI)?

>> Para quem já tem o Bilhete Único Intermunicipal habilitado:

Nenhuma ação será necessária.

>> Para quem tem o cartão Vale-Transporte e não tem o BUI:

Os clientes devem procurar a empresa onde trabalham e solicitar o benefício.

>> Para quem não tem cartão Riocard Mais:

O caminho mais indicado é procurar uma das lojas Riocard Mais ou os postos extras de atendimento em estações do metrô. Os endereços das unidades podem ser consultados no link.

>> Para o cliente que tem o cartão Expresso e não está cadastrado no sistema Riocard Mais e nem no BUI:

1) Entre no site da Riocard Mais. Em seguida, acesse a seção “Para você” e clique no menu “Cadastrar-se”.

2) Preencha o formulário com as informações exigidas (este é o seu cadastro no sistema Riocard Mais).

3) Associe o seu cartão Riocard Mais ao seu CPF clicando em “Cadastrar Cartão” na página inicial.

4) Acesse o site www.riobilheteunico.com.br/declaracao e realize a declaração de renda para ter direito ao BUI.

5) Retorne ao site e entre com o seu login e senha na seção “Para você”. Depois, siga estas etapas: no menu, usuário> consulta e alteração> clique no seu nome> alterar> habilitar bilhete único> gravar.

Em caso de dúvida, consulte o vídeo a seguir com o passo a passo de como habilitar o Bilhete Único Intermunicipal: Link

Informações sobre o Bilhete Único Intermunicipal e regras do benefício podem ser encontradas no site Link