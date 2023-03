Covid-19: Niterói antecipa vacina bivalente para gestantes e puérperas para esta quarta (15)

O imunizante contém cepas atualizadas e protege também contra as variantes do coronavírus, como a Ômicron - Foto: Divulgação

O imunizante contém cepas atualizadas e protege também contra as variantes do coronavírus, como a Ômicron - Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (15), a Prefeitura de Niterói vai iniciar a vacinação de reforço das gestantes e puérperas, a partir de 12 anos, com a Pfizer Bivalente. Além desse grupo, o município mantém a vacinação com a bivalente para pessoas com 60 ou mais e imunossuprimidos com 12 anos ou mais. O imunizante contém cepas atualizadas e protege também contra as variantes do coronavírus, como a Ômicron.

A vacinação segue calendário por idade e está sendo feita pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), das 8h às 17h, com entrada nos postos e acolhimento até às 16h. A vacina bivalente está sendo aplicada nas policlínicas do Vital Brazil, São Lourenço, Itaipu, Piratininga, Fonseca e Largo da Batalha, na Unidade Básica da Engenhoca e no ponto volante em Jurujuba.

Segundo a secretária de Saúde, Anamaria Schneider, o calendário da vacinação é programado de acordo com o número de doses recebidas.

“Assim que possível ampliaremos a vacinação com a dose bivalente para os demais públicos. É muito importante que o público-alvo compareça aos pontos de vacinação para receber a vacina, evitando as formas graves e internação pela Covid-19. A imunização é segura e fundamental”, destacou.

Também estão sendo vacinadas com a dose bivalente as pessoas que vivem em Instituição de Longa Permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, a partir de 12 anos.

Para receber a vacina é necessário apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante das doses anteriores. Para crianças e adolescentes é necessário a presença do responsável legal. Para se vacinar com a dose bivalente, é preciso ter, pelo menos, duas doses anteriores contra Covid-19. É preciso respeitar o intervalo mínimo de quatro meses de intervalo entre uma dose e outra.

Imunossuprimidos – Neste grupo estão contempladas pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea; vivendo com HIV (PVHIV); com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides em doses 120 mg/dia por 14 dias no caso de adultos ou, em crianças, doses de 2 mg/Kg/dia por mais de 14 dias até 10 Kg; pessoas em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão; pessoas com erros inatos de imunidade (imunodeficiências primárias); com doença renal crônica em hemodiálise; pacientes oncológicos que realizam tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses; e pessoas com neoplasias hematológicas.

Orientação para pessoas acamadas – A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informa que, para solicitar o cadastro de vacina para acamados (de quem ainda não o possui), é necessário enviar um e-mail para covid19.acamadosniteroi@gmail.com. No dia da visita deve-se apresentar comprovantes de 1ª e 2ª doses; documentação com foto e CPF; e laudo ou declaração médica justificando a necessidade da vacinação na residência.

Agendamento – A vacinação pode ser agendada pelo aplicativo Colab. Para realizar o agendamento, basta baixar o aplicativo Colab que está disponível gratuitamente na Play Store (Android) e App Store (iOS) e realizar o passo a passo de cadastro. O aplicativo também oferece a opção de remarcar a data e horário da vacinação, caso a pessoa não consiga comparecer no dia agendado. Para receber a imunização é necessário estar dentro do público-alvo e da idade, seguindo o calendário, de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Imunização.

Serviço:

Vacina Bivalente - locais de vacinação:

Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional do Fonseca Dr Guilherme Taylor March – Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca

Policlínica Regional do Largo da Batalha – Rua Ver. Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha

Unidade Básica da Engenhoca – Rua Cel Guimarães, 724, Engenhoca.

Novo Ponto em Jurujuba – Av. Carlos Ermelindo Marins s/nº – Jurujuba (em frente ao Colégio Estadual Fernando Magalhães)

--