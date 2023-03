Prefeito Fabiano Horta muda a gestão de cinco secretarias

As alterações nos cargos foram publicadas no Jornal Oficial de Maricá (JOM) de segunda-feira (13/03) - Foto: Divulgação

O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, fez mudanças na gestão de cinco secretarias municipais, que fazem parte de uma nova dinâmica de governo planejada para o biênio 2023/2024. As alterações nos cargos foram publicadas no Jornal Oficial de Maricá (JOM) de segunda-feira (13/03). Em seu perfil no Twitter, o prefeito afirmou: “A mudança é o fluxo da transformação. Governar é o exercício de reinventar!”

O secretário de Assistência Social, Jorge Luiz Cordeiro da Costa, mais conhecido como Jorge Castor, deixa a pasta e quem assume interinamente é o coordenador Thiago da Silva Ribeiro. Com a saída de Filipe Bittencourt, da Secretaria de Esporte e Lazer, quem ficou como interino foi o subsecretário Carlos Vagner Azeredo Frauches.

Marcus Toselli, conhecido como Marcus Bambam, deixa a Secretaria de Trabalho, e o subsecretário Alessandro Magno Coutinho assume como interino. Na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Comunicações, o professor Marcos Ribeiro deixa a pasta e quem assume o cargo de interino é Victor Andrade da Silveira. Julio Carolino também deixa a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca.

Jorge Castor, Marcus Bambam, Filipe Bittencourt e Julio Carolino retornam à Câmara Municipal de Maricá, onde assumem seus mandatos como vereadores.