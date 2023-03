Niterói sedia corrida do Túnel Charitas-Cafubá

No próximo domingo (19), Niterói vai realizar a 5 ª edição da Corrida do Túnel, um evento que já se tornou tradicional na cidade. Os corredores darão a largada na Praça do Rádio Amador, em São Francisco. Cerca de 1.800 pessoas estão inscritas para a prova, nas categorias de 6km e 10 km. A corrida, que já é considerada uma das queridinhas da cidade, conta com o apoio da Prefeitura de Niterói, por intermédio da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) e é idealizada pela 3ª Eventos.

Um dos grandes atrativos é que o túnel ficará todo sonorizado para animar ainda mais os corredores.

“Mais um ano que a nossa Secretaria faz questão de apoiar a Corrida do Túnel, evento que sempre agita as ruas da nossa cidade com toda a estrutura necessária para os participantes e público em geral. O evento sempre é muito bem elaborado por seus idealizadores, Karen Casalini e Armando Barcellos, da 3ª eventos”, ressalta o secretário de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo.

Serviço:

Local de largada: Praça do Rádio Amador – São FranciscoDistância: 6km e 10km

Horário: 6h30 – 10km e 6h44 – 6km