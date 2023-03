São Gonçalo ganha reforço no atendimento de emergência

A entrega aconteceu no estacionamento do Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três - Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo recebeu, nesta terça-feira (14), oito ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A entrega aconteceu no estacionamento do Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três. Todos os veículos têm centro de tratamento intensivo (CTI), contam com equipamentos modernos e tecnologia de ponta para garantir um atendimento rápido e eficiente.

“A troca da frota dessas ambulâncias é de responsabilidade do governo federal. No entanto, o que é importante para gente é melhorar o atendimento para o povo. Temos que fazer ações que mudem as vidas das pessoas. Nós temos a obrigação, a missão de levar saúde para o nosso povo. Estaremos sempre presentes. E podemos dizer que o povo voltou a ter um atendimento digno e de qualidade”, disse o governador Cláudio Castro.

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, enumerou as parcerias e obras que estão sendo feitas na saúde e em outras áreas em parceria com o Governo do Estado e elogiou o serviço dos “samuzeiros”.

“O Dr. Luizinho (secretário de Estado de Saúde) está ajudando com as ambulâncias novas, com o Ciesg, na construção do novo hospital de São Gonçalo. Ninguém consegue nada sozinho e essa parceria é infinita. Quero dar parabéns aos “samuzeiros”, que fazem um excelente trabalho”, enumerou o prefeito.

O deputado estadual Douglas Ruas, também presente na cerimônia de entrega das ambulâncias, destacou a parceria e as melhorias que a população terá.

“Muito feliz em participar da entrega das novas ambulâncias que vão salvar muitas vidas. É necessário ter bom atendimento e uma rápida resposta em caso de urgência e emergência. Nestas ambulâncias, o paciente já recebe um atendimento adequado enquanto segue para o hospital. A parceria do governador Cláudio Castro, com a gestão do Dr. Luizinho na secretaria estadual de Saúde, com o prefeito Capitão Nelson, segue fazendo a diferença na saúde do gonçalense”, declarou Douglas Ruas.

O secretário de estado de Saúde, Dr. Luizinho, falou da qualidade das ambulâncias e do bom serviço que elas podem oferecer.

“Essas ambulâncias que estão sendo entregues hoje é mais uma parte do que a gente vem fazendo por todo o Estado do Rio, entregando equipamentos de qualidade. Essas ambulâncias de UTI vão ampliar e levar um tempo de resposta menor para as pessoas que precisam de atendimento. Todas têm capacidade de fazer atendimento de ponta. A gente tem certeza absoluta que nós vamos dar um atendimento melhor à população de São Gonçalo, assim também com o conjunto de obras que estão sendo realizadas pela gestão do Capitão Nelson com o nosso apoio”, finalizou Dr. Luizinho.

O secretário municipal de Saúde, Dr. Gleison Rocha, disse que a entrega chega para melhorar e dar mais agilidade nos atendimentos.

“Já temos 12 ambulâncias do Samu, mas algumas com muito tempo de uso e que não são equipadas com CTI. Essa nova frota é um ganho enorme para a população, que poderá começar a receber os primeiros atendimentos ainda dentro do veículo. Ganhamos com os veículos novos e no atendimento mais rápido”, esclareceu o secretário.

Visitas ao Ciesg e Hospital da Mulher

Após a entrega das oito novas ambulâncias do Samu, o secretário de estado de Saúde, Dr. Luizinho, seguiu com o prefeito Capitão Nelson e com o deputado estadual Douglas Ruas para as instalações do novo Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três, e depois para o Hospital da Mulher, no Colubandê – uma obra parada há mais de 10 anos que será retomada em julho deste ano.

A inauguração do Ciesg depende apenas da chegada da ressonância magnética, que está prevista para este mês.

“Após a instalação da ressonância, faremos a testagem de todos os equipamentos e a unidade estará pronta para a inauguração. Com todos os exames de imagem neste lugar, os gonçalenses não precisarão mais se deslocar para outras cidades. É um grande ganho para a população”, disse o prefeito.

No Colubandê, a construção do Hospital da Mulher está como o Ciesg foi encontrado – uma obra completamente abandonada há mais de dez anos. Agora, o secretário de estado de Saúde prometeu entregar o novo equipamento para São Gonçalo até setembro do próximo ano.

“Vamos mudar algumas coisas do projeto básico, fazer a licitação e as obras devem começar em julho deste ano. A previsão inicial é de um ano de construção e o hospital deve ser entregue em setembro de 2024”, finalizou o secretário de Saúde do Estado.

“A retomada das obras do Hospital da Mulher foi um pedido meu enquanto secretário de São Gonçalo e do prefeito Capitão Nelson. Hoje, como deputado estadual, reforcei a solicitação e durante a visita desta manhã, conferimos o projeto dessa maternidade regional que irá atender toda a população da região metropolitana. O nosso mandato de deputado estadual seguirá trabalhando incansavelmente junto ao governador Cláudio Castro; o secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho, e o prefeito Capitão Nelson, pela saúde do gonçalense”, disse o deputado estadual Douglas Ruas.