Mega-Sena sorteia valor acumulado de R$ 16 milhões

Os números do primeiro concurso da Mega Semana da Mulher, serão sorteados, nesta terça-feira (14) - Foto: Agência Brasil/ Divulgação

Os números do primeiro concurso da Mega Semana da Mulher serão sorteados, nesta terça-feira (14), a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Ainda terão outros dois sorteios, na quinta (16) e no sábado (18).

As apostas podem ser feitas até às 19h nas casas lotéricas credenciadas ou pela Internet. O valor da aposta mínima, com 6 dezenas, custa R$ 4,50.

Se o valor do prêmio ultrapassar R$ 1903,98 , o pagamento só é efetuado nas agências da Caixa, mediante apresentação de documentos e recibo da aposta original e premiada.