Missa marca cinco anos da morte de Marielle Franco e Anderson Gomes

Uma missa em homenagem a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes foi celebrada na manhã desta terça-feira (14), na Igreja Nossa Senhora do Porto, no Centro do Rio. Nesta data em que se completam 5 anos da morte dos dois.

Estavam presentes na cerimônia os familiares das vítimas, políticos, ativistas dos direitos humanos e amigos. Na primeira fila, a filha de Marielle, Luyara; os pais, Antônio Francisco da Silva Neto e Marinete da Silva; além da viúva, a vereadora Monica Benício. A viúva de Anderson, Agatha Arnaus também estava presente, vestindo uma camiseta que pedia Justiça.

A viúva de Marielle afirmou que cinco anos é muito tempo sem a elucidação do caso, sem resposta sobre o mandante do crime e a sua verdadeira motivação.

Além da celebração religiosa, o dia de hoje conta com muitas atividades que reivindicam justiça para as vítimas. De manhã, parlamentares e familiares fizeram um ato em frente à Câmara Municipal do Rio, estendendo uma faixa com a pergunta : " Quem mandou matar Marielle? "

Anielle Franco, irmã de Marielle e ministra da Igualdade veio ao Rio, nesta tarde , para participar das atividades.

O Instituto Marielle Franco promove um festival cultural na Praça Mauá, a partir das 18h. Nesse festival, irão se apresentar Marcelo D2, Djonga, Luedji Luna, DJ Tamy e Criolo, bateria da Mangueira e Orquestra Maré do Amanhã. Uma exposição em homenagem à Marielle foi aberta ao público no Museu de Arte do Rio, das 10h às 17h.