Idosa cadeirante vítima de maus-tratos é resgatada na Baixada

Uma idosa de 79 anos, vítima de maus-tratos há pelo menos três anos, foi resgatada na última segunda-feira (13/03), em Austin, bairro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo relatos de vizinhos, a mulher, que é cadeirante, era agredida pela própria nora e vivia em um ambiente insalubre.

A vítima foi resgatada por agentes da Secretaria de Assistência Social do município, com base em denúncias de moradores da região. De acordo com eles, a nora costuma agredir a idosa verbalmente, além de bater nela ocasionalmente e deixá-la suja. Uma vizinha também acusou a mulher de passar fezes no rosto da vítima.

A casa onde ela foi encontrada, na rua Aurora Tinoco, estava em condições de insalubridade, conforme constatado por equipes de acompanhamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). A idosa foi levada para uma unidade saúde, onde passou por exames e recebeu o imunizantes contra o coronavírus. De lá, ela foi levada para a para a Casa de Acolhida para a Terceira Idade (CATI) Dourados Laranjais.