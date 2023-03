Carro pega fogo em Maria Paula

Um veículo pegou fogo no início da tarde desta terça-feira (14/03) em Maria Paula, bairro de São Gonçalo. O carro estava próximo ao cruzamento entre a rua Dalva Raposo e a rodovia RJ-100 quando as chamas surgiram e acabaram tomando o veículo.

Via chegou a ser interditada | Foto: Reprodução

Agentes do Quartel de Bombeiros de Jurujuba foram acionados e estiveram no local. Ninguém ficou ferido e o fogo foi contido pelos oficiais. Uma faixa da rodovia precisou ser interditada temporariamente por conta do acidente, o que acabou congestionando o trânsito no trecho. Apesar disso, a faixa já foi liberada e a situação já foi controla, segundo relato de testemunhas. Ainda não se sabe o que ocasionou o incêndio.