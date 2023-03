Motorista empurra carro enguiçado da Ponte a Belford Roxo

Um professor de muay thai de Belford Roxo, ficou famoso após registrar um perrengue daquele. O carro de Matheus Justo, conhecido como Dec, sofreu uma pane elétrica na Ponte Rio-Niterói e ele decidiu empurrar o veículo até a oficina, em Belford Roxo.

A oficina ficava a 30 quilômetros do local e a viagem levou mais de seis horas para ser percorrida.

Além da fama nas redes, o vídeo também rendeu ao professor convites para parcerias com seguradoras de veículos.

“Sempre dei aula de muay thai em Belford Roxo, sempre me conheceram. Mas, por causa do vídeo, tomou uma proporção que nunca vi. Quando fui ao mercado, a caixa perguntou: ‘Você é o cara do carro?’. Já meu vizinho parou no portão e pediu para gravar um vídeo comigo. Na rua, passa alguém e grita ‘você está famoso!’”

O vídeo foi gravado no dia 24. Dec estava voltando da casa da mãe, Neusa Justo, de 68 anos, que mora em Saquarema, na Região dos Lagos.

O carro parou na ponte e foi resgatado pelo reboque da concessionária da via, mas foi deixado na Avenida Brasil, na altura da Passarela 4, no Caju. Na região, o reboque estava custando R$500 e, segundo ele, não tinha como pagar esse valor. Assim, pediu ajuda aos seus alunos.

“Eles mandaram mensagem: ‘Não temos carro, mas temos braço’, então pegaram um ônibus em Belford Roxo e foram até o meu encontro”, contou.

O trajeto, que começou às 12h, só acabou às 19h. Ao todo, foram cerca de 30 quilômetros, em uma viagem de mais de seis horas, que normalmente faria em pouco mais de meia hora.