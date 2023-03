Família de Maricá encontra cadelinha Gaya após uma semana de buscas

Gaya foi devolvida com poucos arranhões na pata e passa bem - Foto: Divulgação

Depois de sete dias desaparecida, a cadelinha Gaya foi encontrada por seus familiares. Ontem (13), a família recebeu a notícia de que ela tinha sido vista dentro de um condomínio na Estrada dos Cajueiros, em Maricá. Com a informação recebida, uma nova busca foi feita na região por pessoas da família e outras pessoas que se disponibilizaram a ajudar.

A busca durou até o fim do dia, mas sem sucesso. No entanto, nesta terça-feira (14), ela foi localizada em Itaipuaçu. A família recebeu com alegria a notícia e foi até o encontro da cadelinha.

Luiz, sobrinho da dona Leda – tutora da cadelinha –, disse que o reencontro não poderia ter sido mais feliz.

"Eu nem acreditei. Imaginar que não vamos mais encontrar e de repente poder vê-la novamente, é gratificante, o melhor dos mundos", contou.

Dona Leda agradeceu a Deus.

"Eu agradeço a Deus! Foi uma semana de busca e agora trouxeram meu presente de volta", disse, emocionada.

Ela apareceu com alguns machucados na pata, mas sem nenhum ferimento grave ou riscos à saúde.