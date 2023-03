Em homenagem aos 70 anos, Zico ganhará estátua no Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou na manhã desta terça-feira (14), em suas redes sociais, que Zico ganhará um estátua em sua homenagem em Quintino, bairro que o ídolo do Flamengo viveu por muitos anos.

No dia 3 deste mês, o ex-jogador completou 70 anos, o que motivou a gestão municipal a preparar um presente marcante para a torcida flamenguista e para o "Galinho de Quintino", apelido que ganhou devido ao seu franzino corpo de início de carreira e ao seu bairro de origem.

"Pra celebrar os 70 anos do Zico, apesar das maldades que fez com meu Vasco, vamos construir uma estátua em Quintino, bairro que o Galinho carregou como sobrenome e fez famoso mundo afora. Estamos entre 3 modelos e quero a opinião de vocês pra definir", disse Paes.

O modelo da estátua será definida por uma votação aberta no perfil do Twitter do Prefeito. Os votos serão computados até a manhã da próxima terça (21). Ainda não foi divulgado o exato local em que a escultura será instalada.