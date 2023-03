Detran-RJ lança aplicativo do Posto Digital

O Posto Digital Detran.RJ, um dos principais serviços online lançados pelo Detran.RJ em seu processo de transformação digital, agora está disponível também em aplicativo de telefone celular. O Posto Digital permite ao usuário se conectar ao sistema do Detran, usando login e senha, para consultar dados sobre seu veículo e sua carteira de habilitação, verificar quantos pontos recebeu com multas de trânsito, e obter ou renovar documentos, entre outros serviços.

A partir desta terça-feira (14), o aplicativo Posto Digital Detran.RJ poderá ser baixado gratuitamente nas principais plataformas digitais - lojas Android e IOS -, oferecendo mais praticidade e comodidade aos cidadãos que precisam dos serviços do Detran. Lançado em 2021, o Posto Digital estava acessível apenas no site do departamento (www.detran.rj.gov.br).

“O lançamento do app Posto Digital Detran.RJ faz parte da melhoria da qualidade de atendimento aos usuários, tanto nos postos do Detran quanto por meios digitais. Durante minha gestão, já lançamos uma série de serviços digitais, e a novidade agora é que o Posto Digital pode ser acessado também pelo telefone celular”, afirma o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

Pelo aplicativo, o usuário pode solicitar a renovação ou a segunda via de sua CNH de forma simplificada, sem precisar agendar o atendimento em uma unidade do Detran.RJ. Pode acessar, também, sua carteira de habilitação digital, com a fotografia, o QR Code e todas as informações necessárias - como número de registro, a categoria e a data de validade. Este documento tem validade em todo o território nacional.

Na parte de veículos, é possível baixar o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV-e), como é chamado o documento de licenciamento anual. Pode-se, também, dar início ao processo de transferência eletrônica da propriedade do automóvel e fazer emissão online da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e). Por fim, no app o usuário também pode verificar se o IPVA, o DPVAT e a guia de licenciamento estão pagas ou em débito, e qual o ano do último licenciamento do veículo.

Vale lembrar que o Detran.RJ já oferece, desde outubro de 2021, o aplicativo ‘Identidade Digital RJ’, para acesso à carteira de identidade no telefone celular. O aplicativo está disponível para pessoas maiores de 18 anos e que têm a carteira de identidade emitida a partir de 5 de abril de 2019, quando todos os documentos de identidade passaram a ser entregues com um QR Code na parte interna. É através deste código que o usuário pode baixar a versão digital.

Como acessar o aplicativo

O aplicativo Posto Digital Detran.RJ está disponível na Play Store, para usuários do sistema Android, ou na Apple Store, para quem usa o sistema IOS. Para acessá-lo, o usuário precisa ser cadastrado no portal gov.br, do governo federal. O usuário deverá usar login e senha utilizados no sistema gov.br, aceitar o Termo de Uso e Política de Privacidade e, depois, escolher o serviço desejado (Veículos, Habilitação ou Infrações).

O cadastro é gratuito, online, e poderá ser feito em poucos passos, de forma intuitiva. O aplicativo oferece os mesmos serviços existentes na versão do site do Detran.RJ, onde o Posto Digital é acessado através de um ícone encontrado logo na página inicial.

Serviços disponíveis no Posto Digital e no app Posto Digital Detran.RJ

HABILITAÇÃO:

- Dá acesso à CNH digital, que pode ser apresentada às autoridades de trânsito em todo o território nacional, com a mesma validade da versão impressa. A CNH digital contém QR Code, para verificação de autenticidade, e permite a consulta do número de registro, da categoria e da data de validade do documento, além da data da primeira habilitação;

- Se a CNH ainda não tiver QR Code, os dados estão disponíveis, mas sem o espelho do documento;

- Permite solicitar a Renovação da Habilitação Simplificada, ou a Segunda Via da CNH, eliminando a necessidade de agendar o atendimento em um posto.

VEÍCULOS:

- Informa se o IPVA e as taxas do veículo estão quitados ou em débito;

- Permite acesso ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos digital (CRLVe), como é chamado o documento obtido no licenciamento anual do veículo. Pode ser apresentado em todo o território nacional;

- Informa se o licenciamento anual do seu veículo está atualizado e, além disso, emite uma notificação de vencimento do prazo de renovação do documento até 30 dias antes da data;

- Através do ícone “Intenção de Venda – solicitar”, permite dar início ao processo de transferência eletrônica da propriedade do veículo, nos casos de veículos com CRV digital; ou emite o ATPV-e, documento de intenção de venda.

INFRAÇÕES:

- Permite consultar os pontos recebidos com infrações de trânsito nos últimos 12 meses e nos últimos cinco anos;

- Há ainda informações sobre as infrações mandatórias - como são chamadas as que, pela sua gravidade, são punidas com a suspensão da carteira, independentemente da soma de pontos alcançada pelo condutor;

- Permite consultar as notificações de infração recebidas, tanto por infrator quanto por cada um dos veículos;

- Dá acesso ao serviço de parcelamento de multas, feito por empresas credenciadas pelo Detran.RJ.