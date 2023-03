Prefeitura de Maricá inicia construção de boulevard no Centro da cidade

O novo espaço terá aproximadamente de 1.400 metros quadrados, um amplo calçadão de passeio com paisagismo, mesas, bancos e acessibilidade para pessoas com deficiência - Foto: Divulgação

O prefeito Fabiano Horta acompanhou nesta segunda-feira (13/03) o início das obras para construção de um boulevard na Rua Juvenal José Bittencourt, no Centro da Cidade. O novo espaço terá aproximadamente de 1.400 metros quadrados, um amplo calçadão de passeio com paisagismo, mesas, bancos e acessibilidade para pessoas com deficiência. A previsão é que a obra seja concluída até o mês de maio deste ano. O prefeito afirmou que o espaço de convivência integra o projeto de revitalização da Rua Ribeiro de Almeida, uma das principais vias da região central do município.

“Queremos criar um grande calçadão, um lugar de convivência comum, muito embelezado e que vai dar funcionalidade e fluxo para o centro de comércio popular que vamos inaugurar até este ano. Essa obra faz parte de um grande projeto de revitalização de toda essa região da rua dos bancos de Maricá. Estamos iniciando por esse local para que tenhamos algo que dialogue com a presença das pessoas e, acima de tudo, que leve um fluxo para o centro de comércio popular”, destacou.

O presidente da Somar, Guthyerre Alves, disse que o local receberá também novas redes de drenagem.

"Nossas equipes estarão concentradas trabalhando com serviços de rede de drenagem e, em seguida, na confecção do calçadão, que fará parte da nova área de convivência para a população poder desfrutar muito em breve. Estamos trabalhando com muita dedicação e empenho para que dentro de alguns meses possamos entregar este novo espaço.", afirmou.

Devido à obra da construção do novo Boulevard, a Rua Juvenal José Bittencourt foi totalmente interditada. Para acessar o bairro Boa Vista, a Rua Carlos Rangel teve o sentido invertido. A via foi sinalizada e conta com agentes de trânsito para orientar motoristas e pedestres no local.