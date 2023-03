Ilha da Conceição será primeiro bairro de Niterói totalmente iluminado por lâmpadas de LED

A Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) está instalando 92 luminárias de LED no Morro do Mic, no bairro da Ilha da Conceição, na Zona Norte de Niterói. Outras 17 serão instaladas em ruas das proximidades. Com potência de 50W, essas novas lâmpadas vão substituir as de vapor de sódio de 70 W. O objetivo da Prefeitura de Niterói é fazer da Ilha da Conceição o primeiro bairro da cidade a ter 100% de iluminação pública com lâmpadas de LED. Essa mudança representa uma economia para a cidade de 1.759 Kwh/mês. A previsão de conclusão do trabalho é neste mês de março.

A Seconser está realizando o levantamento de todas as ruas do bairro que ainda não tem iluminação LED, com o objetivo de efetuar a troca nos próximos dias. Segundo a Secretaria, grande parte das vias da Ilha da Conceição já contam com lâmpadas LED, como por exemplo, a Rua Mário Neves, uma das principais da localidade.

"As lâmpadas LED são mais sustentáveis com menor consumo. A Ilha da Conceição será o primeiro bairro totalmente com luminárias de LED. Estamos avançando", explica a secretária municipal de Conservação, Dayse Monassa.

A Seconser já havia implantado lâmpadas de LED em várias partes da cidade, como as orlas de Icaraí, Flechas, Boa Viagem, Gragoatá e Charitas e ruas dos bairros de Piratininga; Engenhoca; Barreto; ; Largo da Batalha e vias importantes como as avenidas Professor João Brasil, no Fonseca; e Rui Barbosa, em São Francisco.

Também já possuem iluminação de LED o Calçadão de Camboinhas; o Túnel Roberto Silveira; a Estrada Fróes; a Rua Doutor Paulo Alves, no Ingá; estradas Caetano Monteiro e Francisco da Cruz Nunes, e as ruas de acesso ao Parque Esportivo Caramujo (PEC Caramujo). Foram contempladas ainda as ruas de acesso à Fortaleza de Santa Cruz da Barra e os acessos ao novo mergulhão da Praça Renascença.

No Centro da cidade, as avenidas Marquês do Paraná e Jansen de Melo já possuem iluminação de LED. A nova iluminação também está presente no Loteamento Boa Vista, na Região Oceânica, assim como na estação do BHLS no Engenho do Mato