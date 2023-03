Após denúncia de jogador, Record demite jornalistas que deram golpe de R$ 800 mil

A Record descobriu um golpe aplicado por um grupo de profissionais - um editor e dois repórteres - do programa Balanço Geral, nos telespectadores de Salvador.

O caso aconteceu em 2022, quando uma família pediu ajuda para arrecadar fundos para a filha, que faz tratamento de câncer. Ao todo, teriam sido arrecadados quase R$ 1 milhão, no entanto, o valor não chegou até eles.

Os jornalistas teriam colocado na tela, durante o programa, o número do pix deles e não da família. Assim, os profissionais da Record receberam o dinheiro na própria conta e ficaram com cerca de R$ 800 mil.

O caso foi descoberto pelo apresentador do programa, José Eduardo Bocão, que avisou aos diretores do canal. Ele descobriu o crime após denúncia do jogador de futebol Anderson Talisca, que doou R$ 70 mil para a menina.

Talisca procurou a família para abater o valor no imposto de renda e recebeu a resposta de que eles não receberam nenhuma doação.

A emissora deve denunciar o caso à Polícia Civil assim que terminar as investigações internas. Os responsáveis devem responder por estelionato.

Em nota, a Record disse que “assim que recebeu as denúncias, a RecordTV Itapoan apura os fatos e tomará todas as medidas legais cabíveis para o caso”.

O editor responsável já foi demitido, mas os repórteres estão de férias e serão desligados do canal assim que retornarem.