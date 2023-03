Enel promove ações de consumo consciente e negociação de dívidas

Além das palestras, todas as lojas da distribuidora no estado do Rio estarão dedicadas à negociação de débitos de clientes com pendências há mais de dois meses e fornecimento suspenso - Foto: Divulgação

Em alusão ao Dia do Consumidor, celebrado na próxima quarta-feira (15), a Enel Distribuição Rio criou um calendário de palestras sobre consumo consciente para marcar a passagem da data durante esta semana. As lojas da Enel Rio localizadas em Niterói, Campos dos Goytacazes, Rio das Ostras e Cabo Frio receberão clientes para dialogar sobre o tema. Hoje, o evento foi realizado na unidade de São Gonçalo.

Além das palestras, todas as lojas da distribuidora no estado do Rio estarão dedicadas à negociação de débitos de clientes com pendências há mais de dois meses e fornecimento suspenso. As dívidas poderão ser parceladas em até 7 vezes, com entrada mínima de 10% do valor total, corrigido pelo IPCA e com taxa de juros de apenas 1% ao mês.

Palestras nas lojas

As palestras, que serão realizadas nas cinco lojas da distribuidora, integram o projeto Enel Compartilha Consumo Consciente e são voltadas para o uso da energia em casa, com a utilização correta dos aparelhos domésticos, o que contribui para evitar gastos desnecessários. Os participantes também terão a oportunidade de trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de LED – até 80% mais econômicas e 10 vezes mais duráveis. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca por até duas de LED por unidade consumidora.

Confira datas, horários e locais

Niterói

Data: Terça-feira (14)

Horário: 9h às 16h

Local: Avenida Ernani do Amaral Peixoto, 1 – Centro

Campos

Data: Quarta-feira (15)

Horário: 9h às 16h

Local: Rua Alvarenga Filho, 17

Rio das Ostras

Data: Quinta-feira (16)

Horário: 9h às 16h

Local: Alameda Carlos Lacerda, 4.435 – Centro (esquina com rua Tijuca)

Cabo Frio

Data: Sexta-feira (17)

Horário: 9h às 16h

Local: Rua Anibal Cruz, 8 – São Bento (próximo à sede da Receita Federal)