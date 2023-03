Marina Silva é internada com suspeita de malária

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se sentiu indisposta, nesta segunda-feira (13), e relatou sintomas de malária. Ela precisou ser internada no Hospital Brasília após suspeita da doença.

Durante a tarde, a ministra se encontrou com o vice-chanceler da Alemanha e ministro da Economia e Ação Climática, Robert Habeck. Após a reunião, os representantes iriam fazer uma declaração à imprensa, mas o evento foi cancelado porque a ministra se sentiu mal.

No início do mês de março, Marina Silva esteve em Roraima e visitou a terra indígena Yanomami para verificar as ações implementadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na região. Além disso, a ministra também participou de encontros com políticos e lideranças em Belém do Pará.