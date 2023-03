Maricá inicia Semana do Consumidor com orientações nos polos do SIM

Agentes do Procon esclareceram diversas dúvidas da população polos do Serviços Integrados Municipal (SIM) do Centro e de Itaipuaçu - Foto: Divulgação

Agentes do Procon esclareceram diversas dúvidas da população polos do Serviços Integrados Municipal (SIM) do Centro e de Itaipuaçu - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Defesa do Consumidor, em parceria com o Procon-Maricá, promove uma série de atividades durante toda semana para celebrar o Dia Internacional do Consumidor. Comemorado no dia 15 de março, a data foi adotada em 1985 pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). Nesta segunda-feira (13), agentes do Procon esclareceram diversas dúvidas da população polos do Serviços Integrados Municipal (SIM) do Centro e de Itaipuaçu.

Durante toda a semana, serão desenvolvidas atividades para abordar a relação de consumo entre fornecedor e consumidor, alertas sobre situações cotidianas e também sobre como formalizar denúncias e reclamações. A subsecretária de Defesa do Consumidor, Roberta Furtado, destacou a importância das atividades para garantia de diretos.

“O objetivo da ação é conscientizar o consumidor dos direitos que ele tem. O órgão segue trabalhando para garantir que os consumidores tenham os seus direitos respeitados. Eles receberão panfletos educativos com informações sobre direitos e cuidados que os mesmos devem ter na aquisição de produtos e na contratação de serviços. Também estamos orientando sobre as formas de realizar denúncias”, destacou.

A professora aposentada Valma Santana contou que agora sabe o local que deve procurar caso precise de ajuda. “É muito importante sabermos onde funciona. Hoje vim ao SIM resolver outro problema e fui informada que a Secretaria de Defesa do Consumidor também funciona aqui. Agora já sei como posso fazer denúncias”, disse.

A Secretaria de Defesa do Consumidor

Em 2023, o órgão já registrou 587 atendimentos, que resultaram em 69 denúncias encaminhadas. Entre os principais atendimentos feitos estão reclamações contra concessionárias de energia elétrica e de água. O órgão preza pelo atendimento das necessidades dos consumidores, respeitando sua dignidade, saúde e segurança, protegendo seus interesses econômicos, melhorando sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo.

Programação da Semana do Consumidor

Terça-feira (14) - Das 9h às 12h - Caminhada na Praça Orlando de Barros Pimentel, com entrega de panfletos informativos.

Quarta-feira (15) - Das 9h às 16h - Secretaria de Defesa do Consumidor Itinerante - Local: Praça Conselheiro Macedo Soares (Centro) e Praça do Ferreirinha (Itaipuaçu).

Quinta e Sexta-feira (16 e 17) - Das 9h às 16h - Roda de conversa com consumidores Maricaenses - Local: Sala de Reunião do SIM Maricá - Rua Álvares de Castro, nº 272 – Centro.