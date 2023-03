Canisso, baixista da banda Raimundos, morre aos 57 anos

Faleceu nesta segunda-feira (13) o baixista da banda de rock nacional Raimundos José Henrique Campos Pereira, conhecido como Canisso, aos 57 anos. Segundo a família, o músico foi vítima de uma queda após um desmaio e chegou a ser internado em um hospital, mas acabou não resistindo.

A informação foi confirmada por familiares do artista e pelo empresário da banda, Denis Porto. Até o momento da publicação dessa matéria, a banda ainda não havia se pronunciado oficialmente. Ao portal "Band.com.br", porém, a assessoria informou que os integrantes ainda estão "absorvendo" o ocorrido. A última apresentação de Canisso aconteceu junto da banda Sigma em uma casa noturna de Rio do Sul, em Santa Catarina.

Canisso fez parte do Raimundos desde a formação da banda, em 1987. Além de tocar o contrabaixo, ele também fazia o vocal de apoio em algumas faixas do grupo, que estourou em 1990 e se tronou uma das mais celebradas bandas de punk do país. Entre as faixas de maior sucesso do grupo, estão "Mulher de Fases", "A Mais Pedida" e "Eu Quero Ver o Oco".

Em 2002, algum tempo após a saída do vocalista original Rodolfo Abrantes, Canisso comunicou que iria deixar o grupo por conta de desentendimentos internos. Ele chegou a substituir o baixista do Detonautas Roque Clube em alguns shows antes de entrar oficialmente para o Rodox, banda formada pelo amigo Rodolfo Abrantes. O projeto não durou muito, mas o baixista permaneceu no grupo até sua dissolução, em 2004.

Alguns anos depois, em 2007, ele recebeu um convite de Digão, guitarrista original e atual vocalista dos Raimundos, para voltar a tocar com o grupo. O baixista aceitou a proposta e permaneceu na banda até o fim de sua vida. Nos últimos meses, entretanto, ele não chegou a tocar com os Raimundos em algumas ocasiões. De acordo com relatos de pessoas próximas a banda, ele e o vocalista Digão se desentenderam algumas vezes por questões políticas.

"Esse ano estamos fora de vários festivais pelo Brasil. É covardia querer boicotar uma banda e sua história e tentar de alguma forma ressignificar e atribuir quaisquer orientações políticas ao grupo baseado nas opiniões de um componente, em suas redes pessoais", disse o baixista no ano passado, comentando o boicote de alguns fãs à banda por conta das declarações políticas de Digão.

Informações sobre o velório e enterro de Canisso ainda não foram divulgadas.