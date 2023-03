Tragédia que vitimou quatro pessoas no Engenho Pequeno completa um mês

A tragédia que matou quatro pessoas, no bairro do Engenho Pequeno, completou um mês nesta segunda-feira (13). Entre as vítimas fatais das fortes chuvas que atingiram São Gonçalo estão três pessoas de uma mesma família.

Rosilene Pereira Gomes Santiago, de 34 anos, Alan Santiago Cabral, de 45 anos, e a filha do casal, Maitê Santiago Pereira, de 4 anos, perderam suas vidas após a casa em que moravam na Rua Adelino Ferreira Brasil ser soterrada. As buscam pelos corpos duraram mais de 50 horas.

Outra vítima do temporal foi Roseli de Castro, de 52 anos, que também morreu soterrada no mesmo bairro. Ela morava na Rua Antônio Felix da Silva, e estava em casa no momento em que um morro cedeu sobre sua residência. Ela morreu na hora.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram pelo menos nove pontos de deslizamento de terra no município. Após as chuvas, a Prefeitura de São Gonçalo decidiu cancelar as festividades do Carnaval 2023.