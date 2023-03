Casa alugada de Michelle Bolsonaro tem dois andares e 400 metros quadrados; veja

Michelle Bolsonaro publicou recentemente em suas redes que está morando de aluguel. Desde a ida de Bolsonaro aos EUA, a ex-primeira dama está morando em um condomínio em Brasília com suas duas filhas, Laura e Letícia. A expectativa é que a casa seja o lar da família quando o ex-presidente voltar ao Brasil.

Na última semana, Michelle divulgou em suas redes que não poderia ficar com dois cachorros que teria adotado, já que a casa onde está morando é alugada.

A casa tem dois andares, piscina e uma área construída de cerca de 400m², além de área verde de 795m². Segundo a VEJA, o aluguel da residência é R$12 mil e a locação foi feita no nome de Bolsonaro. O contrato tem duração de 30 meses.

Letícia Firmo, filha de Michelle, tem publicado em suas redes fotos da casa e da área externa do condomínio.

O condomínio conta com área de lazer extensa, com quadras de tênis, quadras poliesportivas, campo de futebol, quadra de areia, salão de festas, academia ao ar livre, parque infantil, pomar e até pista de skate.

De acordo com a revista, o casal queria um lugar privado e seguro. A casa foi reformada com películas escuras nos vidros, nas portas e nos muros. A vigilância do condomínio é feita por 140 câmeras e a segurança será reforçada por homens do Exército e da Aeronáutica.

Michelle e as duas filhas já estão morando na casa. Ainda não há data para a chegada de Jair Bolsonaro.