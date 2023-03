Deslizamento atinge casas em Manaus e mata oito pessoas

Um deslizamento de terra atingiu casas em Manaus (AM), na noite desse domingo (12), e matou, pelo menos, oito pessoas. O incidente aconteceu após forte chuvas atingirem a cidade do norte do país.

Nove casas, localizadas na Zona Leste da capital, foram soterradas, vitimando quatro adultos e quatro crianças. O Corpo de Bombeiros ainda faz buscas na área do deslizamento e procuram por possíveis sobreviventes.

Na madrugada desta segunda-feira (13), o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Manaus, David Almeida, estiveram presentes no local da tragédia, onde cerca de 48 homens das forças de segurança pública e da Defesa Civil ainda trabalham.

Em nota, o governo do estado informou que os hospitais estaduais estão de prontidão para prestar atendimento aos feridos que busquem por ajuda.