Mais de 350 quilos de peixe são capturados na 1ª etapa do Circuito de Pesca de Maricá

Mais de 350 quilos de peixe foram capturados na 1ª etapa do Circuito de Pesca de Maricá 2023, que aconteceu neste domingo (12/03), na orla de Jaconé, reunindo 108 duplas na competição. O evento foi organizado pela Coordenadoria de Pesca Esportiva e Amadora de Maricá, em parceria com as secretarias de Promoção e Projetos Especiais, Turismo, Agricultura e a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), com apoio do grupo Pescadores Independente de Maricá. O circuito foi dividido em categorias feminina, masculino, juvenil, master, equipe e vice campeã e maior peça.

Os alimentos arrecadados e todo o pescado obtido serão doados aos moradores do Jardim Jaconé. Durante a pesagem, houve sorteio de brindes e show da dupla Raquel Fonseca e Dida Show.

Pescadores vencedores

Na categoria juvenil, foram as duplas Angelo e Kleyre Júnior, com 15 peixes pescados, e Gabriela e Mayara, do 4o Distrito da Pesca, com três pescados. Já na categoria masculino, os grandes vencedores foram Vitor e Davi, do grupo Chumbada Oficial, computando 276 pontos e 49 peixes. Em segundo lugar, Marcelo e Maurício, do Clube Barra de São João; em terceiro, Thiago e Steve, do grupo GAP 20.

Na categoria feminina, as duplas vencedoras foram Tatiane e Bianca, em primeiro lugar, com 22 pontos e cinco peixes, do clube Três Anzóis. O segundo lugar ficou por conta de Flávia e Raquel, do clube Barra de São João, com 19 pontos, com seis pescados; e o terceiro ficou com a dupla Selma e Zilma, com 19 pontos e cinco pescados, do grupo Pescadores Independentes. Na categoria Master, os vencedores foram do grupo Gap 20 Cláudio e José Carlos; o segundo e terceiro lugares ficaram com o clube Três Anzóis e as duplas Marco e Antônio e Gilberto e Arildo.

Na categoria geral, os vencedores foram do Clube Três Anzóis, que tiveram mais duplas que foram ao pódio computando 693 pontos. A vice-campeã foi Amigos & Pesca, com 665 pontos. A maior peça foi uma corvina de 945 gramas, capturada por Juca Brum do Clube Três Anzóis.