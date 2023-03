Previsão do tempo: penúltima semana do verão tem previsão de chuva aos fins dos dias

Tardes podem ser chuvosas no fim do verão - Foto: Felipe Galeno

Tardes podem ser chuvosas no fim do verão - Foto: Felipe Galeno

A semana que começa nesta segunda-feira (13) começa a marcar o fim do verão. E nada mais típico desta estação do que sol, calor e pancadas de chuvas rápidas no fim do dia.

É isso que está previsto para a maioria dos dias. Amanhã, o dia deve ter sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. A temperatura mínima deve ser de 22° e a máxima de 31°.

Na terça (14), a possibilidade de chuva fica em 90%, ou seja, há muita chance de chover em algum horário do dia, provavelmente, no período da tarde ou da noite. A mínima deve bater 21°e a máxima 30.

A quarta-feira (15) e a quinta-feira (16), tem a mesma possibilidade de chuva, com o índice de 60%. Os dois dias devem ter sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva no fim do dia. Mínima de 21º e 20º, respectivamente, e máxima de 29º.

Marcando o início do último final de semana do verão, a sexta-feira (17) tem 83% de possibilidade de chuva, com chances de pancadas à tarde e à noite. O sol também aparece durante o dia. Temperatura mínima prevista de 20°e máxima de 30º.