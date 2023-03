Governo estuda programa para passagens de avião a baixo custo

O Governo Federal quer lançar programa para venda de passagens aéreas a um custo de R$ 200 para aposentados, funcionários públicos e estudantes. A informação veio do ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França.

Segundo França, o plano já está montado, e agora resta a aprovação do governo e uma sinalização positiva das três companhias, a Azul, a Gol e a Latam. O projeto prevê as passagens custando R$ 200 (o trecho) e R$ 400 (ida e volta), com saída de qualquer lugar do país.

O programa seria viabilizado através de um acordo para a compra de espaços livres nos voos. Atualmente, as companhias brasileiras operam com a lotação em 78% a 80%, e aproximadamente 20% das vagas permanecem disponíveis.

O bilhete seria adquirido diretamente pelo beneficiário, os servidores públicos, com salário de até R$ 6.800, e estudantes. Os usuários teriam direito a duas passagens por ano por pessoa, o que daria duas idas e voltas para qualquer lugar do Brasil no ano.