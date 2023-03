Operação apreende mais de 18 mil litros de Diesel transportado e armazenado ilegalmente

Agentes da Coordenadoria de Inteligência da Força Especial de Controle de Divisas – Operação Foco –, em ação integrada com a Secretaria de Fazenda (Sefaz) apreenderam, no último sábado (11), 15 mil litros de combustível – Diesel S-10 – que estava sendo transportado sem nota fiscal, em um caminhão, e 3.500 litros do mesmo diesel, armazenado em um tanque, de forma ilegal. O caminhão estava chegando para descarregar no galpão localizado no bairro Figueira, em Duque de Caxias, quando foi interceptado pelos policiais.

O motorista e os funcionários do estabelecimento foram abordados e constatou-se que havia tanques de armazenamento de combustível no local, não havia CNPJ da suposta empresa, sem licença ou inscrição estadual. No galpão, também foram encontrados três caminhões, dois semi-reboques, dois veículos de passeio, R$ 45.299,00 em dinheiro e material para extração e armazenamento de combustível, como reservatório, mangueira de extração e bomba de sucção de combustíveis. Três homens foram presos e levados para delegacia.

A ocorrência foi apresentada na 60ª DP (Duque de Caxias).