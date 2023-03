Ator Antônio Pedro, 'da Escolinha', morre no Rio

Morreu neste domingo (12), o ator Antônio Pedro, de insuficiências renal e cardíaca.. Ele estava internado no Rio e tinha 82 anos.

Antônio era também diretor, roteirista e produtor. Como ator, se destacou na TV e no cinema brasileiro, estrelando sucessos como "Escolinha do Professor Raimundo" e "Gabriela, cravo e canela".

O velório está sendo realizado na capela 2 do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária. Às 15h30, o corpo do ator será levado para cremação.

Antônio Pedro deixa três filhos, as atrizes Alice Borges e Ana Baird, e Fabio Borges, de seu relacionamento atual com Andrea Bordadagua.