Morre o cantor e compositor Bebeto Castilho

Morreu na última sexta-feira (10), o cantor e compositor Bebeto Castilho, aos 83 anos. Ele sofreu um mal súbito em casa, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio.

A informação foi confirmada pelo filho do músico, Luiz Bakker. Bebeto deixa esposa, 4 filhos, 3 netos e um bisneto.

Adalberto José de Castilho e Souza, nome de Bebeto, nasceu no Rio e começou a carreira como músico na década de 50, quando integrou o conjunto do músico Ed Lincoln. Bebeto lançou trabalhos solo e como integrante do Tamba Trio, conjunto que fundou no começo dos anos 60.

Não há informações sobre velório e enterro de Bebeto Castilho.