Morre o carnavalesco Mário Borrielo aos 77 anos

O corpo do carnavalesco será sepultado no Cemitério São João Batista - Foto: Divulgação

O corpo do carnavalesco será sepultado no Cemitério São João Batista - Foto: Divulgação

Morreu, na noite deste sábado (11), o carnavalesco Mário Borriel de 77 anos. Ele estava internado há 15 dias no Hospital Casa Rio Botafogo, na Zona Sul do Rio. A causa da morte foi infecção generalizada.

Segundo Jefferson Borrielo, companheiro de Mário, ele lutava contra uma leucemia há cerca de dois anos e já havia sofrido um infarto.

Mário Borrielo foi carnavalesco do Salgueiro, da Estácio de Sá, do Império Serrano, da União da Ilha do Governador e da Porto da Pedra.

No Salgueiro, conquistou o título de campeã do desfile das escolas de samba de 1993, com o histórico enredo “Peguei um Ita no Norte”. Em 1995 criou o enredo “Uma vez Flamengo”, em homenagem ao centenário do time, pela Estácio de Sá.

O corpo do carnavalesco será sepultado às 16h deste domingo (12) no Cemitério São João Batista, em Botafogo. O velório acontece das 13h às 15h30 na capela 2.