Maricá participa do lançamento do Plano de Mobilidade Metropolitano do Rio de Janeiro

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Urbanismo, participou na quinta-feira (09) do lançamento do Plano de Mobilidade Metropolitano do Rio de Janeiro (PRM 2034 | PlanMob Rio Metrópole), em evento realizado no auditório do Centro Integrado de Comando e Controle, na região central do Rio de Janeiro.

O objetivo do Plano, desenvolvido pelo Instituto Rio Metrópole, vinculado ao Governo do Estado do Rio, é criar propostas de integração entre os municípios da Região Metropolitana em diversas áreas, como transporte, trânsito e mobilidade. As ideias, que vão observar os princípios da inclusão social e da sustentabilidade ambiental, serão implementadas pelos próximos 10 anos.

O documento também contará com informações sobre o sistema de mobilidade de Maricá – a Secretaria de Urbanismo elabora o Plano Municipal de Mobilidade Urbana para melhorar as condições de deslocamento e do acesso amplo aos bens e serviços, priorizando o transporte coletivo e o não motorizado.

“Estamos desenvolvendo o Plano de Mobilidade para evoluir os deslocamentos internos na cidade porém, Maricá é um eixo metropolitano de grande relevância para a Baixada Litorânea, e ter esse diálogo irá promover uma coordenação e coesão do território”, afirmou o subsecretário de Urbanismo, Bruno Marins.

Ao todo, 22 municípios foram a Região Metropolitana do Rio de Janeiro: Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá.