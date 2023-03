São Gonçalo em Movimento comemora Dia Internacional da Mulher

Mais de 500 alunas do projeto São Gonçalo em Movimento comemoraram, neste sábado (11), o Dia Internacional da Mulher. Elas foram recebidas com um café da manhã especial, que contou com a presença do prefeito Capitão Nelson, no salão de festas Paris 1, no bairro Estrela do Norte.

Massagens relaxantes, auriculoterapia, tranças, música ao vivo, brindes e sorteios animaram o evento, que começou às 9h. O secretário municipal de Governo e presidente da Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faesg), Fábio Araújo, o vereador licenciado, secretário de Esporte e vice-presidente da Faesg, Bruno Porto, e também o vereador Tião Nanci prestigiaram o evento.

“Gostaria de parabenizar todas as mulheres aqui presentes e dizer que vocês são essenciais na vida de nós, homens. Parabéns pela força e por participarem desse projeto”, disse o prefeito.

Durante o evento, o instrutor do projeto Daniel Kazumi deu uma aula de defesa pessoal para as mulheres.

“Eu amei essas técnicas e quero aprender mais. Faço ginástica e agora quero me inscrever nesse núcleo de artes marciais, pois fiquei muito interessada em saber que, mesmo com 50 anos, posso praticar”, contou Fátima Silva, que participou da demonstração.

Vários brindes e vouchers foram sorteados durante a festa. Entre as ganhadoras está a aluna Maria de Lourdes, de 63 anos, moradora de Tribobó.

“Eu amo esse projeto! Durante anos vivi em cárcere privado e em depressão e, desde que comecei a participar das aulas de ginástica no núcleo Nova Grécia, minha vida é outra. Já eliminei 40 quilos e participo das aulas todos os dias, em diferentes horários, e consegui me recuperar da depressão”, contou, emocionada, a aluna.

Durante o evento, a atleta Zezé Sales, que foi coordenadora do projeto, recebeu uma homenagem, pois se despede para assumir um novo desafio no projeto Superação, também da Prefeitura de São Gonçalo. Um vídeo com a história da jogadora emocionou a todos.