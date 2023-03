Consulta sobre transporte coletivo em São Gonçalo entra em nova fase

A partir desta segunda-feira (13), a população de São Gonçalo poderá dar sua opinião sobre transporte público coletivo na primeira consulta pública sobre o tema, que estará disponível através do aplicativo Colab.

A consulta “Colabore com a sua opinião sobre transporte público coletivo”, tem objetivo de ajudar a melhorar as ações relacionadas aos deslocamentos utilizando transporte coletivo pela cidade e, para este propósito, quer entender melhor os hábitos do gonçalense.

Questões como a satisfação com o valor de passagem, finalidade de deslocamento e frequência de utilização do transporte, estão entre os tópicos que a população vai opinar. A iniciativa é uma realização da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais de São Gonçalo (Semgipe), juntamente com a empresa ganhadora do certame para elaboração do Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob).

Neste mês de março, a primeira pesquisa sobre transporte coletivo será disponibilizada no dia 13; a segunda estará disponível no dia 20 e a terceira, no dia 27. Em poucos minutos, a população pode colaborar com um tema fundamental para o desenvolvimento da qualidade de vida dos munícipes.

Todas as pesquisas do Plano de Mobilidade Urbana realizadas pelo Colab terão contribuição fundamental na elaboração de um plano de mobilidade efetivo, com planejamento de ações que irão pautar os investimentos que a cidade precisa nesta área para os próximos anos.

O Plano de Mobilidade Urbana é obrigatório para todos os municípios com mais de 20 mil habitantes e cidades que integram regiões metropolitanas, regiões integradas de desenvolvimento econômico e aglomerações urbanas superiores a um milhão de habitantes.