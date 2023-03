Vídeo: Universitárias debocham de idade de colega e geram indignação

Estudantes envolvidas em polêmica estudam em faculdade particular em Bauru (SP) - Foto: Reprodução

Três universitárias que cursam biomedicina em uma universidade de Bauru (SP) geraram indignação nas redes sociais após a publicação de um vídeo em que debocham da idade de uma colega de turma.

As imagens teriam vazado do ‘close friends’ de uma delas e acabou viralizando. No vídeo, elas fazem comentários depreciativos por conta da outra estudante ter 40 anos, o que para elas seria uma idade em que a pessoa não “deveria estar mais na faculdade”.

”Gente, quiz do dia: como ‘desmatricula’ um colega de sala?”, disse uma das jovens. A outra comenta: “Mano, ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada”. “Realmente”, responde a terceira universitária.

Ao Portal G1, uma das estudantes afirmou que ela e as outras colegas estariam arrependidas do que falaram e que não teve a intenção de dizer que pessoas de mais idade não podem realizar uma graduação. Ela também disse que a fala foi imprudente e infeliz.

Através de uma publicação em uma rede social, a universidade em que as jovens estão matriculadas informou que não compactua com qualquer tipo de discriminação, e que acredita que “todos devem ter acesso à educação de qualidade”.

”Estamos tratando o caso em âmbito institucional”, comentou a universidade.