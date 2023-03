São Gonçalo faz campanha por famílias acolhedoras

Com o objetivo de ampliar os índices de acolhimento familiar em São Gonçalo, a Secretaria de Assistência Social, através do Serviço de Acolhimento Familiar (SAF), lança a campanha "Seja uma família acolhedora". No município, a maioria das crianças em situação de acolhimento foi vítima de violência física e negligência.

O acolhimento familiar é a modalidade mais indicada por pesquisas científicas realizadas ao redor do mundo, visto que é uma experiência que promove cuidado, proteção e, o mais importante, afeto.

“O acolhimento familiar tem o objetivo de trazer um período de preparação para um novo caminho seja em uma reinserção familiar - real objetivo do Serviço - bem como uma possível saída do acolhimento para uma adoção”, destacou July Pacheco, coordenadora do SAF em São Gonçalo.

A proposta do serviço é acolher e tornar novamente possível a convivência familiar e comunitária da criança acolhida. Diferente do abrigo institucional, elas convivem com a família todo tempo, garantindo uma infância com afeto e cuidado.

“As famílias que acolhem possuem um papel importante na vida de um acolhido. Por se tratar de medida protetiva e cuidados diferenciados em um novo ciclo, o acolhimento familiar permite uma possibilidade de reorganização dentro da realidade desta criança ou adolescente, auxiliando em sua reestruturação, com novas oportunidades de criar planos futuros, redirecionando seu crescimento saudável e com referências dentro da sociedade”, detalhou July.

Todas as famílias acolhedoras selecionadas são preparadas e acompanhadas por uma equipe de profissionais do SAF para receber as crianças em situação de vulnerabilidade. O acolhido fica com a família acolhedora até que possa retornar para sua família de origem ou ser encaminhado para adoção.

Durante o acolhimento, tanto as crianças quanto a família de origem e a família acolhedora recebem apoio e orientação da equipe técnica da Assistência Social.

Para ser um acolhedor, é preciso ter a partir de 18 anos, residência fixa em São Gonçalo, não estar respondendo a processos na justiça e ter a consciência de que o acolhimento é temporário e não estar no cadastro nacional da adoção e nem o cônjuge (lei 13257/2016). A coordenadoria do SAF deixa o e-mail paf.fiasg@gmail.com disponível para maiores informações.